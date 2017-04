Diario di una schiappa: portatemi a casa! - Online il trailer italiano

Con un nuovo cast tutto da conoscere, tornano le avventure della schiappa Greg, della sua famiglia e dei suoi irreprensibili amici.ce li presenta!

Con gli attori protagonisti dei primi tre capitoli ormai in età da matrimonio, era alquanto prevedibile un cambiamento di cast per il ritorno di Diario di una schiappa. Nel quarto film della saga, esordiscono Jason Ian Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos, Tom Everett Scott e Alicia Silverstone. Il nuovo cast sarà diretto da David Bowers, che sembra aver dato alla pellicola un taglio molto simile a quanto visto in Una Notte da Leoni, stando a quanto è possibile vedere nel trailer in testa alla pagina, per la prima volta doppiato nella lingua di Dante.



