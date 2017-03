Diario di una schiappa: ecco il primo trailer ufficiale del quarto capitolo!

Laha rilasciato online il nuovo trailer del quarto capitolo di. Basato sulla serie di libri best seller dello scrittore, questo nuovo capitolo della saga ha subito un recasting completo per la necessità di avere un protagonista sufficientemente giovane. Trovate il trailer in calce alla notizia!

Intitolato in lingua originale Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul, nel quarto capitolo assisteremo a un viaggio di famiglia per partecipare alla festa del 90esimo compleanno di Meemaw. Ma le cose non andranno come previsto, grazie ai piani di Greg per diventare finalmente famoso.

Come detto il film sarà composto da un nuovissimo cast, tra cui troviamo Jason Ian Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos, Tom Everett Scott e Alicia Silverstone. Il film è stato diretto da David Bowers e sarà distribuito dalla 20th Century Fox.

Il quarto capitolo di Diario di una schiappa uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio 2017.