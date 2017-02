Devil in the Dark: debutta in rete il primo trailer ufficiale del film

Il nuovo film dellaintitolatoe diretto dal registafarà il suo debutto nei cinema tra meno di un mese e da poche ore la compagnia di produzione ha rilasciato il primo trailer ufficiale del film che, come sempre, è visibile in calce alla news.

Quando i fratelli da tempo separati Adam e Clint cercano di rinsaldare il loro rapporto, decidono di fare insieme un lungo viaggio nella regione della British Columbia per una battuta di caccia. Ma inaspettatamente, i due si accorgono presto che nella profondità della foresta è in agguato una misteriosa presenza malvagia e soprannaturale. I due dovranno mettere da parte i loro contrasti e unire le forze per riuscire a sopravvivere.

La pellicola vede nel cast gli attori Robin Dunne (Sanctuary), Dan Payne (Star Trek Beyond), Daniel Cudmore (X-Men: Giorni di un futuro passato) e Briana Buckmaster (Supernatural).

Devil in the Dark farà il suo esordio sui grandi schermi americani il 7 marzo 2017.