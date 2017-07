Detroit: nuovo poster ufficiale per il film di Kathryn Bigelow

Annapurna Pictures ha diffuso un nuovo poster ufficiale di, l’ultimo film diretto dae con protagonisti

La trama del film, un crime-drama scritto da Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), parla dei moti dell’estate 1967 verificatisi proprio nella cittadina di Detroit; è stato certamente uno dei momenti più tragici della lotta per i diritti civili agli afroamericani. Il film uscirà quando cadrà il 50° anniversario della tragedia, quindi sarà disponibile dal 4 agosto 2017 nelle sale americane.

Nel cast della pellicola troviamo anche John Krasinski, Anthony Mackie, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray, Kaitlyn Dever, Jack Reynor, Ben O’Toole, Joseph David Jones, Ephraim Sykes, Leon Thomas III, Nathan Davis Jr., Peyton Alex Smith, Malcolm David Kelley, Gbenga Akinnabve, Chris Chalk, Jeremy Strong, Laz Alonzo, Austin Hebert, Miguel Pimentel e Kris Davis.

L'uscita nelle sale americane è prevista per il 4 agosto 2017, con l'anteprima di scena nella città che dà il titolo al film il prossimo 25 luglio.