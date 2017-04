Detroit: John Boyega nel primo trailer del nuovo film di Kathryn Bigelow

Laha rilasciato online il primo trailer ufficiale di, nuovo film dell'apprezzatache vedrà protagonista

Dopo aver raccontato la guerra in medio oriente e le sue molte sfaccettature negli ottimi The Hurt Locker e Zero Dark Thirty, la regista torna dietro la macchina da presa per un film di forte denuncia sociale che racconterà le rivolte di Detroit del 1967.



Noto anche come La rivolta della 12esima strada, l'evento degenerò da raid della polizia in una bar senza licenza a una delle più grandi insurrezioni della storia degli Stati Uniti d'America, con violenze e distruzioni persino superiori a quelle dovute alle questioni razziali del 1943.



Scritto dal fidatissimo Mark Boal, Detroit vedrà nel cast anche Will Poultner, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mithcell, Jack Raynor, John Krasinski e Anthony Mackie, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 4 agosto 2017.