Detective Pikachu: ecco tutti gli attori in lizza per il cast vocale

Dopo esser stato annunciato a luglio 2016, la Legendary Pictures ha dato finalmente il via libera al progetto dedicato a Detective Pikachu , con le riprese previste a Londra questo gennaio.

Ed ora That Hashtag Show riporta un nuovo rumor interessante sul film. A quanto pare il regista Rob Letterman è alla ricerca di un attore di serie A per il cast vocale della pellicola, ancora senza una data di uscita ufficiale.

I nomi trapelati sarebbero quelli di Hugh Jackman, Mark Wahlberg, Dwayne 'The Rock' Johnson e Ryan Reynolds tra gli altri, anche se il sito conferma che nessuno di questi attori è ancora in trattative ufficialmente per dare la propria voce ai personaggi della pellicola.

Noi vi terremo aggiornati a riguardo.