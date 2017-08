Destination Wedding: Wynona Ryder e Keanu Reeves di nuovo insieme!

, ) e) si ritroveranno per girare la nuova commedia romantica di, intitolata, da una scrittura originale dello stesso regista.

Il film racconta di due tristi ospiti di un matrimonio, entrambi emarginati, che sviluppano un reciproco senso di affezione, nonostante il loro modo di essere. Ma dare seguito a questi sentimenti, significa affidarsi alla speranza, e non all'esperienza, una scelta folle, senza alcun dubbio.

Destination Wedding vede i due attori Reeves, e Ryder, nuovo insieme sul grande schermo, dopo Dracula (1992) di Francis Ford Coppola, tratto dal romanzo di Bram Stoker. La fotografia principale è recentemente iniziata in California.

Gail Lyon della Sunshine Pictures è produttrice, insieme a Elizabeth Dell della Two Camel Films. Robert Jones produce per conto dellaThe Fyzz Facility, che ha preso in carico il finanziamento totale della pellicola.