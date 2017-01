Descendants 2: Disney ci mostra i nuovi trailer e poster del film

Da pochi istantiha rilasciato in rete gli inediti poster e trailer che ci presentano la pellicola di prossima uscita che porterà il titolo di, il secondo capitolo della storia che vede al centro i rampolli dei più grandi cattivi. Tutto il materiale è disponibile in fondo alla news, dopo il salto.

Descendants 2, che sarà presentato in anteprima questa estate, approfondirà la storia dei figli adolescenti della maggior parte dei cattivi Disney. I protagonisti Mal, Evie, Carlos e Jay cercano di trovare il loro posto a Auradon. Quando la pressione diventa eccessiva, Mal ritorna alle sue radici sull'isola degli sperduti, dove la sua arcinemica Uma, la figlia di Ursula, ha preso il suo posto come regina autoproclamata della città fatiscente. Uma, ancora risentita per non essere stata scelta da Ben per andare a Auradon, scatena la sua banda di pirati, tra cui il figlio di Capitan Uncino, Harry, e il figlio di Gaston, Gil, con l'obiettivo di rompere la barriera tra l'isola e Auradon e scatenare tutti i cattivi imprigionati sull'isola una volta per tutte.

Il vincitore di un Emmy, Kenny Ortega, ritorna come regista, produttore esecutivo e coreografo di per la pellicola. Dove Cameron, Cameron Boyce, Bubu Stewart, Sofia Carson e Mitchell Hope riprenderanno i loro ruoli da protagonisti come Mal, Carlos, Jay, Evie e re Ben. China Anne McClain si unirà al cast come Uma. Gli scrittori Sara Parriott e Josann McGibbon, che ha vinto un 2016 Writers Guild Award per Descendants, hanno scritto il sequel e saranno anche produttori esecutivi con Wendy Japhet.