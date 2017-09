Denis Villeneuve potrebbe dirigere Cleopatra: A Life

Nonostante il periodo di pausa che avrebbe voluto prendersi dopo l'uscita di Denis Villeneuve sembra in realtà intenzionato ad occuparsi di un nuovo progetto. Il regista sarebbe in trattative per girare, film della Sony Pictures da tempo bloccato e che negli anni non ha mai trovato una concretizzazione.

Basato sulla biografia di Stacy Schiff, Cleopatra: A Life si concentra sugli intrighi politici e sessuali nel palazzo della Regina d'Egitto. Cleopatra era un'abile stratega e nel corso della sua vita si sposò con due suoi fratelli. Nei confronti del primo coniuge scatenò una sanguinosa guerra civile mentre fece avvelenare il secondo marito. Concepì dei figli con Giulio Cesare e Marco Antonio, e con quest'ultimo tentò di creare un nuovo impero.

Allo script hanno lavorato David Scarpa, Eric Roth e Brian Helgeland mentre la produzione è affidata a Amy Pascal e Scott Rudin. Al progetto si sono avvicinati negli anni registi come David Fincher, Paul Greengrass e James Cameron. La favorita principale per il ruolo della Regina d'Egitto al momento sembra Angelina Jolie.