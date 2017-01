Den of Thieves: iniziate le riprese del film con Gerard Butler e 50 Cent

Sono ufficialmente iniziate le riprese di, thriller che vede il debutto alla regia di, co-sceneggiatore insieme a Paul Scheuring, con protagonistiè targato Relativity Media e sarà un film sulla falsariga di altri thriller noti come The Town e Heat.

Con Christian Gudegast alla sua opera prima da regista, Den of Thieves racconta la storia di un famoso ladro di banche deciso a rapinare la Federal Reserve di Los Angeles proprio davanti a uno sceriffo, rimanendo tuttavia coinvolto in uno scontro tra bande rivali.

Co-scritto da Paul Scheuring, creatore della serie Prison Break, Den of Thieves comprende nel cast Gerard Butler, 50 Cent, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., Evan Jones, Cooper Anderson, Maurice Compte, Kaiwai Lyman-Mersereau, Mo McRae, Meadow Williams e Brian Van Holt.

Uno dei produttori del film, Tucker Tooley, si è detto entusiasta del progetto e della sua concretizzazione:"Sono più di dieci anni che volevamo fare questo film e siamo molto contenti di poter contare su Christian Gudegast e un cast con interpreti come Gerard Butler e 50 Cent."

Anche Gerard Butler figura tra i produttori del film.