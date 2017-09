Dementia 13: arriva il remake dello scioccante psicodramma di Coppola

è il remake del classico in bianco e nero che girò Francis Ford Coppola nel 1963, il cui titolo italiano era; la nuova versione è diretta invece, dal regista

A spingere l'allora giovane Coppola verso la realizzazione di Dementia 13, fu il suo mentore, Roger Corman, con il quale stava finendo di girare The Young Racers. Sono in molti a dire che lo psicodramma targato F.F. Coppola è uno dei suoi migliori lavori in assoluto.

Adesso, 54 anni dopo, la Chiller Films ha deciso di rinnovare il capolavoro, affidandolo a Richard LeMay per la regia, e la cui sceneggiatura è stata invece scritta da Dan DeFilippo e Justin Smith (Siren, The Boy).

Nel cast, tra gli altri, ci sono Julia Campanelli, Ana Isabelle, Marianne Noscheze (Horror Time), Channing Pickett (Redheads Anonymous) e Christian Ryan (Celebrity Ghost Stories).

La storia originale di Dementia 13 tratta la vicenda di Luana Anders, una donna che uccide il marito e va poi nella casa di famiglia di lui, in Irlanda, dove il disturbato "parentame" dell'uomo la perseguita, e poi viene decapitata da un assassino dotato di ascia. Nella nuova produzione, invece, un fantasma in cerca di vendetta, un assassino e dei segreti di famiglia porteranno a una notte di terrore.