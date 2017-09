Deeper: Gal Gadot in trattativa per affiancare Bradley Cooper nel thriller

Gal Gadot sta concludendo gli accordi che potrebbero vederla al fianco diin Deeper, il nuovo thriller sci-fi che sarà diretto dal regista ungherese(White God).

Inizialmente descritto come un mix tra “Birdman + The Shining + Locke + 2001 + The Descent + Miyazaki,” Deeper seguirà la vicenda del personaggio interpretato da Bradley Cooper, Eddie Breen, un ex astronauta che si imbarca in una missione nelle profondità marine che ha lo scopo di scoprire cosa c'è alla fine di una fossa la quale potrebbe portare al punto più profondo del nostro pianeta (nella realtà è la fossa delle Marianne). Più Breen si spinge in fondo alla fossa, più inizia a scontrarsi con forze misteriose, che descrive come potenti sotto il punto di vista sia fisico che mentale.

Max Landis produrrà Deeper con David Goyer e Kevin Turen della Phantom Four e con Russell Ackerman e John Schoenfelder della Addictive Pictures’ .

Gal Gadot la vedremo presto in DVD con Wonder Woman, e al cinema in Justice League.