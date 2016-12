Debbie Reynolds, mamma di Carrie Fisher, ricoverata per un possibile infarto

TMZ riporta che la mamma di, sarebbe stata ricoverata con urgenza in seguito ad un possibile infarto (ma si parla anche di ictus). La notizia è arrivata pochi minuti fa e sarebbe piuttosto preoccupante.

Stando alle ricostruzioni, la Reynolds si trovava a casa del figlio, Todd Fisher, per discutere dei funerali della figlia Carrie, quando avrebbe avuto un malore. Il figlio ha immediatamente chiamato il 911 e la Reynolds sarebbe stata portata immediatamente in ospedale; secondo il sito, la madre di Carrie Fisher non stava bene sin dallo scorso venerdì. Qui sotto trovate un video del sito: è il momento in cui l'ambulanza con a bordo la donna è andata via da casa di Fisher.

Vi terremo aggiornati a riguardo.