Death Note: un Tweet di Adam Wingard potrebbe aver annunciato il sequel

Death Note, il live-action tratto dal manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, è disponibile sul servizio di streaming Netflix e, anche se gli spettatori hanno opinioni contrastanti riguardo il risultato finale del prodotto, non è detto che non si prospetti un sequel all'orizzonte.

Oltretutto, leggendo un recente tweet del regista, si potrebbe pensare addirittura a un annuncio imminente al riguardo:

Just had a great call with Netflix about the weekend that made my day. Thank you for watching!

Ho appena ricevuto una telefonata esaltante da Netflix riguardante il week end, che mi ha illuminato la giornata. Grazie a tutti per aver guardato il film!

Il post, accompagnato da un meme di Ryuk, ha scatenato un sacco di commenti online e il messaggio è abbastanza vago da dare il via a una serie di speculazioni e domande sul destino del film in futuro.

Del resto, Wingard stesso ha precedentemente dichiarato di aver pensato a Death Note per Netflix come a una trilogia, non a un film unico e, parlando con The Hollywood Reporter, ha dichiarato quanto segue:

"Abbiamo lasciato il finale aperto per un sequel. Quando sono andato da Netflix, all'inizio, abbiamo discusso di portare alla luce almeno due film, forse tre, sapendo che avremmo lavorato a una origin story." I sequel non sono mai garantiti. Si devono guadagnare. Ad un certo livello, amo il fatto che il film finisca con tutti i personaggi principali danneggiati, in qualche modo. E' un modo così inusuale di chiudere una pellicola, e mi piace davvero tanto!"

