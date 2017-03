Death Note: primo teaser trailer per il film Netflix

Come previsto, Netflix ha diffuso in rete il primo teaser trailer per l'adattamento di, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma digitale il prossimo 25 agosto per la regia di. Trovate il trailer dopo il salto.

Basato sul popolarissimo manga giapponese scritto realizzato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, Death Note segue le vicende di un giovane studente che si ritrova tra le mani un taccuino 'speciale': se il ragazzo scrive il nome di qualsiasi persona nel taccuino, questa morirà. Nat Wolff sarà il protagonista, Light Turner mentre Margaret Qualley darà il volto a Mia Sutton. Nel cast anche Paul Nakauchi, Shea Whigham, Keith Stanfield e Willem Dafoe doppiatore di Ryuk.

La pellicola prodotta da Netflix, debutterà il prossimo agosto in tutto il mondo.