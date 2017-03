Death Note: Light ed Elle faccia a faccia nella prima foto ufficiale del film

Due giorni fa abbiamo avuto modo di ammirare il primo trailer ufficiale di, adattamento americano prodotto da Netflix dell'omonimo e amatissimo manga creato da, ed oggi ecco sbarcare online la prima immagine ufficiale del film.

Nella foto è possibile così dare un nuovo sguardo ai protagonisti dell'adattamento diretto da Adam Wingard (V/H/S), Light Turner (Nat Wolff) ed Elle (Lakeith Stanfield), il primo ossessivo e intelligente studente che entra in possesso del Death Note, mentre il secondo l'astuto e brillante detective con il compito di fermare la misteriosa ondata di omicidi che ha colpito la città.



I fan più accaniti noteranno la trasposizione fedele degli strambi comportamenti di Elle, fissato con i dolciumi e con pose strane che gli permettono di ragionare meglio. Nonostante i permanenti dubbi sul casting, insomma, nella sostanza potrebbe rivelarsi un adattamento quanto meno interessante.



Vi ricordiamo che Death Note vedrà nel cast anche Willem Dafoe come voce del Dio della Morte Ryuk e Margaret Qualley come Mia Sutton, per un rilascio previsto su Netflix il 25 agosto 2017.



Ecco l'immagine: