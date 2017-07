Death Note: ecco il poster disegnato da Takeshi Obata per il live-action Netflix

Direttamente dal, che ha portato una carrellata di news, alcune davvero sorprendenti, ecco il poster disegnato dall'artista, illustratore del manga originale Death Note

Il poster, disegnato nello stile originale del mangaka Obata, risulterà familiare agli entusiasti della serie originale e nell'opera si vede il pallido protagonista, Nat Wolff, che stringe una mela rossa e, dietro di sé, c'é, al di là di una grata, Ryuk the Shinigami. La creatura stringe il suo famoso libricino, Death Note e c'è la scritta:

"Non fidarti di Ryu. NON è il tuo cucciolo. NON è tuo amico!"

Cosa fareste se aveste il potere di decidere della vita e della morte delle persone?

Death Note sarà in streaming su Netflix a partire dal 25 agosto 2017!