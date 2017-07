Death Note: ecco l'ultimo character poster con Margaret Qualley

Dopo quello su Light Turner diffuso ieri, Netflix ha pubblicato un nuovo character poster per il suo adattamento in live-action di

Si tratta del poster dedicato a Mia Sutton, personaggio impersonato da Margaret Qualley, anche lei con in mano proprio il libro maledetto. Ricordiamo che il film è diretto da Adam Wingard (The Guest) e si basa sull’omonimo e popolare manga di Tsugumi Ohba & Takeshi Obata.

Per chi non la conoscesse, la storia di Death Note racconterà di Light Yagami (Turner nell'adattamento americano), un giovane e brillante studente considerato da tutti un "bravissimo ragazzo". Il fatto è che la sua intelligenza e il suo sentirsi un geniale outsider in un mondo di incompetenti lo porterà a divenire un efferato serial killer grazie al Death Note, un diario di un dio della morte dove scrivendo sopra il nome di una persona la si uccide. Sulle tracce di una serie di misteriosi omicidi si metterà quindi Elle, un detective dall'acume incredibile che darà del serio filo da torcere a Light..

Nel cast ci sono anche Nat Wolff nei panni di Light Turner, Paul Nakauchi nei panni di Watari e Shea Whigham nei panni di James Turner, oltre a Willem Dafoe e Lakeith Stanfield. La pellicola verrà diffusa sulla piattaforma digitale il 25 agosto 2017.