Death Note: commenti e critiche sui social per il film Netflix

Come ormai da tempo si è capito il web e i social network in particolare sono diventati la piattaforma ideale per i fan di esprimere la propria critica su un determinato film o una particolare serie tv alla quale si sono affezionati o che è stata tratta da un'opera letteraria, che sia un romanzo o un manga come nel caso di Death Note

Netflix ha realizzato un film ispirato al celebre manga ma decisamente diverso in molti aspetti. Death Note - Il quaderno della morte è stato oggetto di molte critiche sin dall'inizio. Un progetto lungo molti anni e che ha attraversato critiche riguardanti il whitewashing (ruoli storicamente di un'etnia affidati ad attori bianchi).

Molte le critiche all'operazione su Twitter, soprattutto perché alcuni fan del manga ritengono che l'opera sia qualcosa di completamente diverso da Death Note, che piaccia o meno. Su Twitter si sono riversate una varietà incredibile di commenti e giudizi sul film, che rimarcano sempre più insistentemente come quello realizzato da Netflix sia un lavoro che nulla a che vedere con Death Note. E voi l'avete visto? Vi è piaciuto il film di Netflix?

Diretto da Adam Wingard e distribuito sulla piattaforma dal 25 agosto, Death Note - Il quaderno della morte comprende nel cast Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith Stanfield, Paul Nakauchi, Shea Whigham, Michael Shamus Wiles, Matthew Kevin Anderson, Masi Oka e Jason Liles.