Death Note, Adam Wingard: "Sono pronto a dirigere il sequel per Netflix!"

rilascerà l'adattamento americano di Death Note domani sulla piattaforma streaming, e mentre il film di viene affossato in patria, il regista in una recente intervista si è già detto pronto a tornare alla regia di un sequel.

Parlando infatti ai microfoni di Entertainment Weekly, Wingard ha dichiarato: «Quando ho cominciato a lavorare al film per Netflix, questo era il mio primo pensiero. Death Note è al momento una storia d'origini e ci sono molti percorsi differenti che possiamo intraprendere. Il film funziona anche come un ciclo chiuso, ma credo in ultima analisi che sia una grande proprietà da esplorare. Potrebbero succedere molte cose adesso. Mi piacerebbe tornare a dirigere un sequel. Sto lavorando a Godzilla vs Kong adesso, quindi sarò impegnato almeno due anni-due anni e mezzo, dipende dalle tempistiche. A seconda di quando vorranno farlo, vorrei essere sicuramente coinvolto in termini di storia e tutto il resto».



Death Note vede nel cast Natt Wolff, Keith Steinfield, Margaret Qualley, Shea Whigham, Willem Dafoe e Masi Oka.