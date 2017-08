Death Note: Adam Wingard parla di cosa l'ha spinto a girare il live-action!

, regista di Death Note , parla di come abbia provato a fare del suo film il miglior remake di un anime giapponese, mai realizzato negli USA.

Diciamo pure che i film live action basati sugli anime giapponesi non hanno, finora, riscosso moltissimo successo. Caso eclatante il recente Ghost in the Shell, con Scarlett Johansson. Tuttavia Wingard, al Comic-Con di San Diego, ha spiegato la sua visione e cosa l'abbia spinto a portare avanti il progetto, facendone una versione genuina e ispirata:

"Credo che sia esattamente questo il motivo che spinge a provarci. Siccome non ci sono buone versioni, lo si vuol provare a fare. Propio perché non ce ne sono di buoni, si cerca di creare un buon film. Nello specifico, Death Note è qualcosa che è già stato adattato in passato. E dunque, ho pensato che potesse essere una buona opportunità di prendere qualcosa che è già stato fatto in passato e creare la nostra versione."

I fan hanno già potuto dare una rapida occhiata al progetto ma c'è la preoccupazione che il film, targato Netflix, si discosti troppo dal predecessore. Ma Wingard ha spiegato che il suo film tratterà i temi centrali di Death Note, nonostante il diverso contesto e la differente ambientazione.

"Per me è stata fondamentalmente una questione di come trattare questi temi nell'America odierna, di come vengano intesi nella nostra società e come avrebbero impattato la storia. Alla fine, è una caccia stile gatto topo tra Light e L e i temi del bene, del male e dell'area grigia tra i due, sono il cuore di Death Note, ed è questo che abbiamo portato sullo schermo."

Death Note sarà disponibile su Netflix il 25 agosto 2017.