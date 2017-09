Death Note: Adam Wingard cancella il suo account Twitter dopo le minacce

era uno dei titoli Netflix più attesi degli ultimi mesi ed è ancora disponibile sulla piattaforma streaming. Chi da qualche ora è invece introvabile su Twitter è, regista del film. Death Note è stato accolto con recensioni decisamente contrastanti tra i fan e l'improvvisa scomparsa dal social network di Wingard è recente.

Possibile che Adam Wingard abbia deciso di cancellare il suo account dopo la serie di minacce e offese ricevute per il film. Molti appassionati dell'anime si sono lamentati per i profondi cambiamenti effettuati dal regista di Death Note e come sempre accade, le critiche costruttive si sono alternate a commenti al vetriolo.

Lo scorso 26 agosto Wingard si era rivolto proprio ai troll, affermando:"Spiacente per i troll ma alla lunga vince sempre l'artista." e successivamente dicendosi "contento di quante persone si sentano personalmente attaccate da questo tweet, un'esca per troll."

Un altro post di Wingard dichiaravano come "la critica cinematografica è diversa da quella dei filmmaker su Twitter."

Probabile che dopo una lunga serie di minacce, alcune addirittura di morte, Wingard abbia deciso senza preavviso di eliminare il suo account e abbandonare Twitter.