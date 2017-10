Deadwood: David Fincher ha quasi diretto l'episodio pilota

Mentre stiamo ammirando la sua ultima fatica televisiva, la seriedal 13 ottobre scorso su Netflix,ha parlato delle sue passate esperienze nel piccolo schermo.

In un’intervista concessa a Esquire, il regista ha così raccontato quali progetti si è goduto di più e di quelli che non hanno mai visto la luce verde: “Probabilmente risponderei la quinta o sesta stagione de I Soprano. Mi piacerebbe vedere il lavoro di David Chase. È come un intero universo dentro la testa di qualcuno. E forse la prima stagione di Deadwood. A un certo punto sono stato a due millimetri dall’accettare la regia del pilot, perché ero molto affascinato dal lavoro di David Milch. Milch e Chase sono straordinari”.

Nonostante la dichiarazione, Fincher non ha svelato il motivo per cui non diresse l’episodio pilota, diretto in seguito da Walter Hill; all’epoca il regista si trovava nella pausa tra Panic Room (2002) e Zodiac (2007). Recentemente alla HBO non hanno voluto procedere con due suoi progetti, Videocracy e il remake statunitense di Utopia.