Deadpool: uno spassoso video 'For Your Consideration'

Chi l'avrebbe mai detto che, il cinefumetto di casa Fox incentrato sul mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel, arrivasse cosi in alto? Dopo esser stato acclamato da pubblico e critica,punta ai premi più prestigiosi.

E' stato nominato ai recenti Golden Globes come miglior film e miglior attore protagonista a Ryan Reynolds, categorie in cui non ha vinto. Ma non è finita qui, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick sono stati nominati per i Writer’s Guild Awards, il regista Tim Miller per i Director's Guild Awards ed i produttori Simon Kinberg, Ryan Reynolds e Lauren Shuler Donner per i Producer Guild Awards.

Incredibile, vero? E cosi, Ryan Reynolds ha lanciato un video ironico 'For Your Consideration' per farsi notare anche ai prossimi Oscar. Chissà se il mercenario chiacchierone non finisca per ottenere una candidatura anche lì...