Deadpool: tutti gli errori del film con Ryan Reynolds in un video di CinemaSins

CinemaSins non fa 'sconti', nemmeno per Natale, e decide di pubblicare un video in cui ci mostra - in maniera ironica - tutti gli errori e le cose sbagliate in uno dei cinecomic più amati dell'anno,. Alla fine della corsa saranno 90 le cose sbagliate notate dal canale Youtube... lo trovate dopo il salto.

Deadpool è un cinefumetto ispirato al popolarissimo eroe dei fumetti della Marvel; la pellicola è stata sviluppata, prodotta e distribuita dalla Twentieth Century Fox come parte dell'Universo degli X-Men. La regia è affidata a Tim Miller mentre è Ryan Reynolds a rivestire i panni del mercenario chiacchierone, ruolo che aveva già semi-interpretato in X-Men le origini: Wolverine.



Il cinecomic è stato uno dei prodotti più originali sfornati nel 2016, eppure quelli di CinemaSins si sono divertiti a racchiudere in un video 90 errori presenti nel film con Reynolds. Li potete guardare nel video che trovate in calce all'articolo.

Un sequel di Deadpool è in sviluppo ma al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.