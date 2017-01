Deadpool: Ryan Reynolds ha scritto il film mentre girava Lanterna Verde

Durante un'intervista a Hollywood Reporter,ha raccontato il suo impegno nella lavorazione di, film che ha riscosso un grande successo e che è stato apprezzato anche dagli addetti ai lavori, portandolo ad essere nominato addirittura come miglior film commedia agli ultimi Golden Globes, senza ottenere però il riconoscimento.

Durante l'intervista Reynolds, che ha recentemente dichiarato di esser pronto a girare un video folle se il film dovesse ottenere una nomination agli Oscar, ha affermato di aver scritto la sceneggiatura di Deadpool mentre stava girando Lanterna Verde:"La cosa molto particolare e strana è che Deadpool ha rinvigorito proprio la Fox mentre stavamo realizzando Lanterna Verde. Quello che invece molti non sanno è che gli sceneggiatori sono arrivati a New Orleans mentre giravo Lanterna Verde e abbiamo scritto Deadpool insieme. Stavamo mettendo insieme la storia di Deadpool, come doveva essere inizialmente, in una casa pagata coi soldi di Lanterna Verde. Pensavo che quest'ultimo film avesse successo e che non avessi potuto girare poi Deadpool. Invece Lanterna Verde andò male.."

Il sequel di Deadpool è previsto per il 2018 e Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson.