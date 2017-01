Deadpool: Jake Gyllenhaal sulla mancata nomination agli Oscar di Ryan Reynolds

Durante un’intervista con, alla domanda su chi fosse stato snobbato alle nomination agli Oscar di quest’anno,ha menzionato, suo co-protagonista in, che secondo il suo parere avrebbe dovuto essere nominato come miglior attore per il suo lavoro in

Dopo aver ottenuto un sacco di attenzioni da diverse grandi corporazioni del settore, i fan erano fiduciosi che il cinecomic Deadpool di Tim Miller poteva sperare di ricevere qualche attenzione agli Academy Awards di quest'anno, ma purtroppo il film non è riuscito a ottenere nessuna candidatura, nemmeno per la miglior sceneggiatura, che molti davano quasi per certa.

Sebbene la maggior parte delle speranze erano state riposte su una molto improbabile candidatura a miglior film, Jake Gyllenhaal crede invece che l'attenzione avrebbe dovuto focalizzarsi sulle prestazioni attoriali di Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone.

Quando infatti gli è stato chiesto, durante un'intervista con EW, se credeva che quest'anno ci fossero stati film snobbati alle nomination agli Oscar, Jake Gyllenhaal (Animali Notturni) si è rivelato pieno di elogi per il lavoro di Ryan Reynolds nel film: "Si parla sempre di prestazioni brillanti, di attori che si distruggono per i loro ruoli, e credo che sia giusto. Ma poi guardo Ryan Reynolds in Deadpool e dico, 'Nessuno a parte lui avrebbe potuto farlo.' Come artista ha lottato per molti anni per far funzionare le cose, ed è tutto lì sullo schermo. Ed è geniale. Certo, è un film a fumetti ed ha fatto un sacco di soldi, ma questo non toglie valore al lavoro straordinario di Ryan. Perché è suo. Voglio dire, perché non ci chiediamo: Cos'altro vogliamo dalle persone che creano? Qualcosa che sia autenticamente loro."

Voi siete d'accordo con la valutazione di Gyllenhaal delle prestazioni di Reynolds? Ad ogni modo vedremo presto entrambi gli attori nel nuovo film di fantascienza di Daniel Espinosa, Life: Non oltrepassare il limite, che uscirà nei cinema il 24 marzo 2017.