Deadpool: gli sceneggiatori spiegano perché il rating ha contribuito al successo

Che piaccia o meno,è stato un incredibile successo di pubblico e critica e, in un certo senso, un 'game-changer' per il genere del cinefumetto (ora molti studios puntano anche sui film vietati ai minori).

In un'intervista con Variety, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick hanno spiegato come il realizzare un film vietato ai minori e la Marvel/Disney abbiano contribuito al successo di Deadpool e alla sua riuscita.

"Ryan ci ha chiesto di scriverlo il più dark possibile, nella maniera più sciocca, violenta e sessuale che volevamo" svelano i due "e lo abbiamo fatto, ma è rimasto lì per sei anni". Infatti la Fox non ha apprezzato il loro script e solo l'arrivo in rete del test footage e il voler fare qualcosa di differente nel genere hanno aiutato la realizzazione ed il suo successo: "Ci siam detti: facciamo qualcosa che la Marvel e la Disney non possono realizzare. Sembrava una mela in mezzo a tante arance. Questo ha contribuito al suo successo".