Deadpool: gli sceneggiatori parlano del futuro e smentiscono i rumor su Logan

Durante una nuova intervista, gli sceneggiatori die del suo sequel,, hanno parlato dei rumor che vorrebbero una sorta di cameo del personaggio nel prossimo, in arrivo questo marzo nei cinema.

"Si, abbiamo letto quel rumor, ed è falso" hanno spiegato i due "I toni sono cosi differenti. Non siamo sicuri da dove abbia avuto origine quel rumor, ma sappiamo che Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono molto amici e vogliono lavorare insieme, e veramente vogliono vedere Deadpool e Wolverine insieme, quindi in futuro quel rumor potrebbe diventare realtà... che finiscano per essere in un film insieme, intendiamo... ma non in Logan, nemmeno in una sequenza post-titoli di coda".

I due affermano che ci sono già i piani per il futuro del personaggio e che un team-up tra i due finirebbe solo per sconvolgerli: "Deadpool 2, X-Force, Deadpool 3... non crediamo ci sia spazio per qualcosa del genere.".