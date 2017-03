Deadpool 2: Zazie Beetz sarà Domino!

Sarebbe da dire: 'Habemus!' (e probabilmente, lo ri-esclameremo quando verrà ingaggiato ufficialmente un attore per Cable). Sembra che, finalmente, dopo mesi e mesi di rumor, il personaggio di Domino inha un volto.

Di nomi in questi mesi se ne sono fatti tantissimi, l'ultimo - che risale a quest'oggi - è quello di Janelle Monae. Ma niente, Domino avrà un altro volto in Deadpool 2.

Sebbene non ci sia ancora un comunicato stampa ufficiale della Fox, è Ryan Reynolds ad aver confermato il casting dell'attrice Zazie Beetz nel ruolo. L'attore ha pubblicato una foto, titolata 'Domino Effect', in cui i pezzi del domino, per l'appunto, formano il nome dell'attrice dell'acclamato serial Atlanta.

Ricordiamo che David Leitch - che ha diretto il corto/teaser pubblicato in rete qualche giorno fa - sarà il regista del film.