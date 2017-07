Deadpool 2: T. J. Miller promette un sequel divertente... ma tragico

è uno dei cinecomic più attesi del prossimo anno ed i fan del mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel sono in attesa di scoprire qualcosa in più riguardo questo nuovo sequel.

Dopo le dichiarazioni di Josh Brolin a.k.a. Cable, tocca all'interprete di Weasel, T. J. Miller, parlare della pellicola di David Leitch: "Non sarà come Una Notte da Leoni 2, quindi stesso film ma in una location differente. Accadono cose differenti, nella prima parte della pellicola ne accadono alcune tragiche e dark... questo all'inizio e da lì la pellicola deve affrontarne le conseguenze, è interessante. Ma Weasel resta l'individuo più egoista sulla faccia della Terra".

"Ma sarà anche più divertente del primo" continua "Quando stavo leggendo la sceneggiatura del sequel, ero ad un ristorante ed ho riso cosi tanto che ho lanciato il mio iPad a terra".

La pellicola arriverà il 1° giugno 2018.