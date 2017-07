Deadpool 2: Stefan Kapicic anticipa un ruolo più grande per Colossus nel film

Con il sequel diattualmente in fase di produzione,ha anticipato alcune interessanti novità per il personaggio di Colossus.

Sappiamo già che nel film verranno introdotti i personaggi di Cable, Domino e Black Tom Cassidy, ma tornerà anche l'imponente X-Man, che a quanto pare avrà un minutaggio molto più ampio rispetto al primo film. “Colossus non aveva alcuno spazio nei film degli X-Men eppure era uno dei personaggi più iconici. Aveva bisogno del suo spazio e grazie a Dio il regista Tim Miller e Ryan Reynolds e la Fox gliel’hanno concesso e questo continuerà a crescere. Questo è tutto quello che posso dire…il sequel risponderà a molte delle domande che la gente sta continuando a fare anche adesso. Lo dico perché tutte le risposte alle domande che vedo postate su internet sono nel film”.

Kapicic ha anche speso qualche lode nei confronti del regista della pellicola, David Leitch, chiamato a rimpiazzare Miller anche dopo l’ottimo lavoro svolto in John Wick: “Il modo in cui sta lavorando con me e di come sta ampliando il ruolo di Colossus è incredibile. Ti rilassa molto, ti mette a tuo agio ed è così intelligente e visionario. Il ché si vede benissimo da suoi film”. L'ultimo film di Leitch è Atomica Bionda, di cui potete leggere la recensione in anteprima su queste pagine.

Deadpool 2 arriverà nelle sale di tutto il mondo il 1° giugno 2018.