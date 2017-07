Deadpool 2 sarà il "Rush Hour" dei cinecomics: parola di Rob Liefeld

C'è sicuramente tanta attesa e curiosità nei confronti di, sequel dell'acclamato cinecomic arrivato nei cinema a febbraio 2016, connei panni del mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel.

Parlandone in un'intervista, il co-creatore del fumetto originale, Rob Liefeld, ha stuzzicato i fan paragonandolo ad una pellicola molto amata del 1998: "Josh Brolin è un grandissimo attore, era l'unico in grado di poter essere affiancato a Ryan nei panni di Deadpool. La sua energia è immensa. Quando li vedrete insieme per la prima volta penserete che sarà l'equivalente di Rush Hour in campo cinecomics. Non so se i fan dei fumetti saranno pronti, sarà grandioso"

Ad oggi non abbiamo ancora visto una foto di Brolin come Cable, anche se l'attore ci ha stuzzicato con delle immagini dietro le quinte in cui possiamo vedere il suo physique du role. Cable non è l'unico personaggio dei fumetti interpretato da Brolin che vedremo nei prossimi anni: l'attore ha già annunciato che riprenderà i panni di Thanos anche in Avengers 4.

Deadpool 2 è atteso nei cinema il 1° giugno 2018.