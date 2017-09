Deadpool 2, Ryan Reynolds vicino agli abitanti colpiti dall'uragano Irma. Foto

Mentre la Florida cerca di correre ai ripari in vista dell'arrivo del terribile uragano, le celibrità di tutta l'America stanno intervenendo via social per sostenere le popolazioni colpite dalla tempesta, e tra loro c'è anche, direttamente dal set dell'atteso Deadpool 2

L'opera di carità di queste ultime settimane ha già portato all'invio di molti beni di prima necessità alle popolazioni colpite già dall'urgano Harvey in Texas, e con l'avvisinarsi di Irma e la possibile devastazione del Walt Disney World di Orlando, persino la compagnia si sta attivando per aiutare coloro che accuseranno fortemente l'impatto della tempesta.



Ryan Reynolds, comunque, è tra gli ultimi in ordine di tempo a condividere via Twitter un appello per aiutare gli abitanti di quelle zone, condividendo una foto dal set con lui in costume ma con indosso anche una maglietta che recita "Hope. Heal. Rebuild", invitando in didascalia "ad aiutare gli uragani Harvey ed Irama ad andare a fare in culo, supportando il sito Americares.org con una donazione a piacimento".



Soffermandoci esclusivamente sul personaggio, comunque, è possibile notare come il costume da Deadpool sia rattoppato malamente con del nastro adesivo, dal braccio al bacino, e chissà se riguarderà o meno un particolare difetto del suo fattore di guarigione. Un teaser trailer del film è comunque atteso nei prossimi mesi, sperando non tardi troppo ad arrivare.



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin e Zazie Beetz, per un'uscita prevista nelle sale il 1° giugno 2017.