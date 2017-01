Deadpool 2: Ryan Reynolds ancora in cerca del suo Cable

Anche se, stando ai rumor, la Twentieth Century Fox punta ad una release nel 2018, la lavorazione diè ancora in alto mare o, perlomeno, è rallentata in seguito all'abbandono di

In Deadpool 2 - e non è una sorpresa - vedremo il protagonista affiancato da uno dei personaggi storici dell'Universo degli X-Men, Cable. Secondo i rumor, Kyle Chandler era in lizza per il ruolo ma le cose 'non sono andate per il verso giusto'. Ma la produzione ha trovato il suo Cable?

Intervistato sul red carpet dei Golden Globes da MTV, la star e il produttore del film, Ryan Reynolds, ha spiegato: "ancora no, ci stiamo lavorando, tutti ci stanno lavorando. Non inizieremo finché tutto sarà pronto".