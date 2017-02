Deadpool 2: le riprese a giugno, Russell Crowe vorrebbe essere Cable?

Il periodo di riprese di, previsto in Canada, è stato ufficialmente comunicato: inizialmente indicato maggio come mese per il primo ciak, ora è stato reso noto che il film inizierà la produzione da giugno, per poi concluderla nel mese di settembre. Nel frattempo ci sono alcune possibili novità sul cast che comporrà il sequel.

Come spesso accade in molti cinecomic, durante i titoli di coda vengono inserite delle scene che fanno da preludio o danno qualche indizio sull'episodio successivo.

In Deadpool vediamo Ryan Reynolds che si rivolge alle persone e le incita ad andarsene prima che scoprano che nel sequel faranno la conoscenza di Cable. Negli scorsi giorni si è parlato d un possibile coinvoglimento di Patrick Stewart, ovviamente non nel ruolo di Cable.

Nelle scorse ore il fumettista Rob Liefeld ha twittato al premio Oscar Russell Crowe per invitarlo a partecipare al provino per il ruolo.

La risposta di Crowe non si è fatta attendere e cela un velato interesse nei confronti del personaggio, spingendosi tuttavia a dire che se Reynolds lo volesse considerare per il ruolo lui avrebbe fatto in modo di trovarlo.

Al momento per la parte di Cable si sono fatti i nomi di Stephen Lang, Pierce Brosnan e Kyle Chandler.