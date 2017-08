Deadpool 2: riprende la produzione del sequel dopo la morte della stuntwoman

Dopo il tragico incidente sul set dell'attesissimo Deadpool 2 costato la vita a una stuntwoman professionista, è oggia riportare che la produzione del sequel diretto da) è ufficialmente ripresa questa mattina.

Anche Ryan Reynolds è intervenuto la scorsa settimana via social per parlare dello sciagurato incidente e unirsi al cordoglio dei famigliari di Joi "SJ" Harris, assunta nella produzione solo pochi giorni prima della sua triste scomparsa. Sarebbe dovuta essere la controparte di Zazie Beetz nei panni di Domino nelle scene più pericolose. La produzione riporta che la Harris aveva già completato qualche take prima di morire nel corso di un incidente con la moto, a causa della mancanza di un casco.



Il Dipartimento di Polizia di Vancouver e la WorkSafeBC continuano a indagare sull'incidente. Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin nei panni di Cable, per un'uscita prevista nelle sale il 1° giugno 2018.