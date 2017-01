Deadpool 2: Rhett Reese sulla possibilità di vedere gli X-Men più importanti

Durante un'intervista con Collider,, uno degli sceneggiatori die del suo sequel, ha parlato della possibilità di vedere apparire altri personaggi degli X-Men molto più importanti e famosi.

"No, non è il nostro approccio" ha spiegato Reese "Perché non vuoi inserire una Ferrari in Deadpool se non c'è uno scopo ben preciso dietro. Deadpool è un progetto piccolo, sporco, con personaggi che conosci a malapena; è un po' come avere degli sfigati amabili, non sono i supereroi di serie A, non necessariamente".

Questo non vuol dire che le porte non siano aperte, come spiega Reese: "un cameo occasionale o l'apparizione di un personaggio di serie A potrebbe essere divertentissimo e/o drammatico. Abbiamo sempre una porta aperta per queste cose, ma non vogliamo inserire personaggi solo perché ora possiamo".