Deadpool 2: il regista David Leitch promette più azione nel sequel

La ricerca di Cable è ancora aperta e le riprese dell'attesissimosono ancora lontane, ma in una recente intervista ai microfoni diil registaha avuto modo di parlare del sequel e di quello che ci aspetterà.

Leitch ha così promesso che nel film ci sarà più azione e che spera sarà seguita dalla stessa compagnia di pruduction design con la quale ha collaborato per John Wick. Queste le sue parole: «Sì, ci sarà più azione nel sequel. Spero si possa espandere e rendere interessante nello stile dellla 87Eleven. Questo non significa che cambieremo il tono vincente del primo film, del tutto irriverente e che mi ha conquistato. Voglio mantenerlo ma allo stesso tempo espandere questo universo».



Tenendo conto del fatto che le divergenze creative con il potentissimo -in merito- Reynolds hanno fatto allontanare Tim Miller dalla regia, la mancanza di screzi al momento sembrerebbe un ottimo segnale di affinità artistica.



Vi ricordiamo che Deadpool 2 vedrà nel cast anche Zazie Beetz nei panni di Domino e il ritorno di Brianna Hildebrand come Testata Mutante Negasonica, anche se non è ancora chiaro quale sarà la data d'uscita del film, previsto comunque per il 2018.