Deadpool 2: quando inizieranno le riprese?

Quando inizieranno le riprese di? Ci sono buone notizie a riguardo, per i fan del mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel. Omega Underground e My Entertainment World hanno confermato che le riprese del sequel sono imminenti.

Secondo entrambi i siti web, Ryan Reynolds dovrà indossare di nuovo il costume di Deadpool per questo primo maggio, quando inizieranno le riprese a Vancouver. Dopo l'abbandono di Tim Miller, sarà David Leitch (John Wick) ad occuparsi della regia del sequel, scritto ancora da Paul Wernick & Rhett Reese.

Per ora confermati nel cast i ritorni di Karan Soni nel ruolo di Dopinder il tassista e di Brianna Hildebrand in quelli di Testata Mutante Negasonica; secondo i rumor Kerry Washington è in lizza per interpretare Domino mentre Pierce Brosnan il personaggio di Cable.

Il film dovrebbe uscire nel 2018.