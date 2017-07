Deadpool 2: prima occhiata a Zazie Beetz nei panni di Domino

arriverà nei cinema statunitensi il 1° giugno 2018, ed i fan sono in attesa di vedere se- che ha sostituitoalla regia - saprà realizzare un sequel all'altezza delle aspettative.

In attesa di vedere qualche trailer o filmato dalla pellicola, Ryan Reynolds ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale dell'attrice Zazie Beetz nei panni della mutante Domino. Come potete notare dalla foto, la Domino cinematografica - a parte la capigliatura - avrà anche lo schema dei "colori" invertito. Mentre nel fumetto originale, la pelle di Domino era bianchissima con una macchia nera nell'occhio, nel film sarà il contrario.

Il regista David Leitch ha già promesso che mostrerà in maniera inventiva i particolari poteri del personaggio.

Ora restiamo in attesa di vedere il look di Cable su schermo!