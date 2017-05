Deadpool 2 presenterà tre nuovi personaggi per X-Force?

Come saprete,sarà solo il "prologo" ad una nuova saga cinematografica dedicata agli. Il sequel sul mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel, infatti, presenterà anche alcuni personaggi che andranno a comporre il cast del film corale sul team X-Force.

Sappiamo che al fianco di Ryan Reynolds vedremo, per l'appunto, Josh Brolin nei panni di Cable e Zazie Beetz in quelli di Domino. Ma, secondo alcune fonti di Comicbook.com (non confermate, precisiamo), potrebbero non essere gli unici.

Stando al sito, la Fox ha intenzione di introdurre tre personaggi del franchise in una sequenza post-titoli di coda e sono, difatti, in corso dei casting call. I personaggi sono Sunspot, interpretato già precedentemente da Adan Canto in X-Men - Giorni di un futuro passato (e che dovrebbe essere parte anche del film sui Nuovi Mutanti), Feral e Shatterstar. Sarà vero?