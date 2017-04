Deadpool 2: Pierce Brosnan smentisce le voci riguardo l'ingaggio

L'attore che in passato ha prestato il volto all'agente 007 smentisce le voci riguardanti un suo coinvolgimento nel sequel di, dove avrebbe dovuto interpretare. La ricerca dell'attore per tale ruolo, quindi, continua.

Deadpool 2 non trova pace. Dopo il cambio in cabina di regia (fuori Tim Miller, dentro il regista di John Wick David Leitch), continuano a seguirsi le voci riguardanti gli attori scelti dal casting.



Dopo il due di picche ottenuto da Brad Pitt, anche Pierce Brosnan ha smentito ogni suo coinvolgimento. L'attore, intervistato da Jimmy Kimmel, ha dichiarato: "Non è vero. Nulla è ancora arrivato dalle mie parti... Non mento. Sanno dove trovarmi, è tutta una montatura."



Tutte le voci e le indiscrezioni sono partite da una foto pubblicata da Ryan Reynolds (l'attore che interpreta Deadpool) e Hugh Jackman (c'è davvero bisogno di spiegarvi chi sia?), in cui i due erano accompagnati dal vecchio James Bond Pierce Brosnan. Nient'altro che una foto, ma si sa, i fan hanno grande fantasia...



Chi vorreste che interpretasse l'erculeo Cable nel sequel dello scorrettissimo film dello scorso anno? Fatecelo sapere!