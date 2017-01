Quello che segue è semplicemente un rumor, o molto più facilmente una supposizione dei fan. Tutto nasce da una foto postata dache lo vede insieme ade a...

Visto che la produzione di Deadpool 2 è ancora alla ricerca del suo Cable, in molti hanno ipotizzato che l'ex James Bond possa essere in lizza per interpretare tale ruolo nell'Universo Cinematografico degli X-Men.

A gettare benzina sul fuoco, Jackman: l'interprete di Wolverine ha postato un'altra foto insieme a Reynolds e Brosnan. Che qualcosa bolle in pentola? E' per Deadpool 2? O per qualcos'altro? Oppure per nessun progetto ed è solo un desiderio di qualche fan?

Vi terremo aggiornati.