Deadpool 2, Paul Wernick e Rhett Reese parlano della data d'uscita del film

Continua la ricerca del giusto Cable per l'atteso, ma tra rumor e casting le riprese del film consi avvicinano sempre di più, anche se al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.

Proprio a tal proposito sono recentemente intervenuti ai microfoni dell'Hollywood Reporter gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese, parlando dello script e del valore di un lavoro sviluppato senza fretta. Hanno infatti rivelato: «Siamo molto vicini al completare una prima bozza che poi cominceremo a girare tra un paio di mesi, quindi non potremmo essere più eccitati. Il film è previsto per il 2018, ma non vogliamo mettere il carro davanti ai buoi, per questo non c'è ancora una data d'uscita, perché per rispettare una release si andrebbe di fretta».



Ha poi continuato Wernick: «Si finisce per forza a dover correre per completare il lavoro e inserire cose delle quali magari non si è estremamente contenti, e con Deadpool abbiamo proprio cercato di scherzare su questo atteggiamento che hanno altri film. Come facciamo a conoscere la data d'uscita di questo o quel progetto? Credo che la gente debba evitare certe cose. La Fox probabilmente sceglierà una data d'uscita che non collida con altri film importanti... ma noi crediamo sia tutta una questione legata al film in se. Il fatto che Deadpool sia uscito a febbraio e sia andato bene come ha fatto, vedere l'estate cinematografica cominciare ormai a marzo e protrarsi fino a ottobre significa che una data d'uscita non ha tutta questa importanza come una volta. E credo che lo studio la pensi in modo uguale. Vogliamo solo sviluppare il miglior film possibile e Deadpool poi arriverà all'audience».



Il discorso degli sceneggiatori è in effetti sensato: un tempo non c'era infatti tutta questa concentrazione di blockbuster, cinecomic o cinema indipendente di grande qualità, così una data d'uscita serviva per scandagliare al meglio una stagione cinematografica "più povera", cosa che sì, è ovviamente ancora importante, ma non essenziale come una volta, data la quantità di produzioni alle quali assistiamo mensilmente oggigiorno in sala.



Secondo voi quando vedremo in sala Deadpool 2?