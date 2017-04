Deadpool 2: online il cortometraggio in italiano

Dopo più di un mese dal suo arrivo in rete, la divisione italiana della Twentieth Century Fox ha diramato sul web la versione doppiata in italiano del cortometraggio dedicato ache in USA è stato proiettato prima di. Potete visionarlo dopo il salto.

Deadpool 2, sequel dell'acclamato cinefumetto Fox ispirato al famosissimo eroe dei fumetti della Marvel, arriverà nei cinema, salvo imprevisti, nel 2018. David Leitch dirigerà il sequel al posto di Tim Miller, che ha abbandonato la regia per divergenze creative.

Ryan Reynolds tornerà ad interpretare Wade Wilson a.k.a. Deadpool in questo atteso sequel, di cui ancora non conosciamo il villain. Sappiamo che nel film sarà affiancato da Cable e da Domino, quest'ultima con il volto dell'attrice Zazie Beetz.