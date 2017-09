Deadpool 2: nuove foto dal set rivelano una grande battaglia dei fumetti?

Continuano le riprese dell'attesissimo Deadpool 2 in quel di Vancouver, e sembra proprio che il set del film diretto dasia "aperto" al pubblico, almeno questa è l'idea che si è fatto l'utente Instagram, che ha avuto modo di assistere per caso alle riprese del film con

Cavanah ha così fotografato il set, mostrando parti interessanti di quella che sembra essere una grande scena d'azione che coinvolgerà molte autovetture distrutte e uno scuolabus di colore verde acqua che andrà a schiantarsi rovesciato su di un palazzo. E un particolare indizio molto interessante potrebbe darcelo proprio quello scuolabus, dato che ricorderebbe da vicino un'importante scena d'azione dei fumetti.



In Deadpool #9, infatti, Wade Wilson si scontra con uno dei suoi più mortali rivali, Sabretooth, e la battaglia è così violenta e sanguinosa da impressionare. Deadpool prima lo abbatte con la sua moto grazie a un filo di fibre sistemato appositamente sulla strada, per poi colpirlo nuovamente con la sua lama tagliandoli in profondità la testa all'altezza della fronte e lasciandogli scoperto il cranio.



In tutto questo i due si accorgono presto che uno scuolabus pieno di bambini sta assistendo sorpreso alla battaglia, tanto che Deadpool decide di distrarli da tutto quel sangue iniziando a intonare una canzone, che fa più o meno così: "The wheels on the bus go round and round, round and round. My fists f*** up Sabretooth's face, pound pound pound. Pound pound pound".



Ora, Sabretooth non è coinvolto nel sequel di Deadpool, che vedrà invece tra i protagonisti Cable e Domino, quindi questa battaglia potrebbe essere solo ripresa in parte in uno scontro tra Il mercenario chiacchierone e qualcun altro ancora non meglio specificato.



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin e Zazie Beetz, per un'uscita prevista nelle sale il 1° giugno 2018.