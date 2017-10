Deadpool 2: nel film anche il costume bianco della X-Force?

I fan dei cinecomics hanno sempre degli occhi da falco, capaci di 'captare' anche i più piccoli particolari. E negli ultimi giorni sembra abbiano visto qualcosa in una delle foto dal set di

In uno degli scatti che vi abbiamo riportato qui sotto, vediamo Ryan Reynolds in posa davanti ad alcuni costumi del mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel. Sono quasi tutti rossi, tranne un paio che tendono al grigio/bianco. Che sia il costume bianco di Deadpool per X-Force?

Come ha svelato Josh Brolin, le riprese dello spin-off potrebbero iniziare il prossimo anno. Che, dunque, David Leitch abbia incluso una "sorpresa" nel film e anticipato lo spin-off? La risposta potrebbe arrivare direttamente a giugno 2018.