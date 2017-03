Deadpool 2: Michael Shannon è il frontrunner per interpretare Cable

Continua la ricerca dell'attore che darà il volto al personaggio di Cable in, sequel dell'acclamato cinecomic uscito lo scorso anno nei cinema e che dovrebbe arrivare sul grande schermo nel 2018.

Il The Hollywood Reporter conferma che l'attore Michael Shannon è il frontrunner per dare vita al personaggio di Cable nel sequel ed affiancare, in questo modo, Ryan Reynolds. Secondo il sito l'unica cosa che impedirebbe a Shannon di partecipare al film sono gli impegni presi in precedenza: l'attore ha firmato per partecipare alla pellicola indipendente What They Had, le cui riprese si svolgerebbero nello stesso lasso di tempo di quelle di Deadpool.

Shannon non è nuovo al mondo dei cinefumetti avendo partecipato sia al flop Jonah Hex e avendo interpretato il Generale Zod ne L'Uomo D'Acciaio ed in un cameo nel recente Batman v Superman: Dawn of Justice.

Secondo il sito, un altro attore ancora in lizza sarebbe, sicuramente, David Harbour (Stranger Things), ma gli ultimi rumor (non confermati) parlerebbero persino di Brad Pitt. Vi terremo aggiornati.