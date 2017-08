Deadpool 2: il Mercenario Chiacchierone col paracadute nelle nuove foto dal set

Dopo aver dato una prima occhiata alla bellanei panni di Domino , ecco che oggi grazie apossiamo mostrarvi nuove foto dal set di Deadpool 2 , sequel di) dell'acclamato cinecomic Fox diretto da

Nelle immagini di oggi vediamo il Mercenario Chiacchierone in costume mentre resta presumibilmente intrappolato con il paracadute in un cartellone pubblicitario. Mentre non è chiaro cosa lo abbia fatto finire in quella situazione, l'effetto comico sarà sicuramente garantito con qualche battuta adatta alla problematica. Per vedere tutte le foto vi invitiamo a cliccare sul Tweet in calce alla notizia.



Adesso i fan attendono solo l'arrivo di una prima occhiata ufficiale al Cable di Josh Brolin prima di un trailer magari in uscita questo autunno. Deadpool 2 uscirà nelle sale il 1° giugno 2018.